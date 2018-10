in foto: Maria Tanina Momilia

Si stringe il cerchio intorno alla morte di Maria Tanina Momilia, trovata cadavere lunedì mattina scorso in un canale di bonifica a Fiumicino, nei pressi dell'Isola Sacra. La Procura di Civitavecchia sta indagando per omicidio. A finire nel registro degli indagati è il personal trainer della palestra che la donna frequentava. L'uomo ieri era sospettato ed è stato interrogato dagli investigatori anche sul luogo del ritrovamento del corpo. Secondo gli inquirenti, ci sono elementi che non tornano nel suo racconto e passaggi oscuri ancora da chiarire. Dopo il colloquio i carabinieri gli hanno concesso di tornare a casa durante la notte e di dormire insieme alla compagna, perché, come si apprende non c'è la possibilità di reiterazione del reato, ma sarà strettamente sorvegliato. Al momento infatti, non ci sono sufficienti elementi per procedere al fermo d'indiziato. Insieme all'uomo sono stati ascoltati amici e famigliari della vittima, per conoscere le abitudini della donna e ricostruire i suoi spostamenti. Si scava soprattutto nel rapporto che la 50enne aveva con i personal trainer per capire se ci fossero stati dei dissapori. Le indagini sono in corso e le forze dell'ordine stanno passando al vaglio tutte le ipotesi possibili. Una pista considerata è quella della gelosia: Tanina potrebbe aver avuto una discussione giorni prima del decesso con la compagna dell'indagato, ma al il momento è solo un'ipotesi. Sul caso e sull'avanzamento delle indagini, gli investigatori mantengono il massimo riserbo.

Maria Tanina Momilia morta soffocata

Maria Tanina Momilia, secondo quanto è emerso dall'autopsia svolta ieri, potrebbe essere morta soffocata. Oltre alla ferita alla testa infatti, mostrava segni sul collo causati da un nastro adesivo stretto intorno alla gola. Secondo le ipotesi avanzate dagli inquirenti, la donna è stata uccisa altrove, per poi essere abbandonata nel canale, con l'intenzione di disfarsi del corpo. Per far luce sulle dinamiche esatte della morte si dovrà attendere i risultati degli esami autoptici che saranno pronti nei prossimi giorni.