in foto: Lo stabile abbandonato in via dei Lucani 26 a San Lorenzo dov’è stato trovato il corpo di Desiree

"È una nota di colore che probabilmente non cambia nulla ma a quanto pare lo stabile nel quartiere San Lorenzo dove è stato rinvenuto il corpo di Desirée pare che sia o che fosse di una srl il cui amministratore unico, era o è, Valerio Veltroni, fratello dell’ex sindaco di Roma”. A dichiararlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto a Roma, in merito all'omicidio che ha sconvolto il quartiere romano. Il vicepremier ha anche aggiunto come la responsabilità dell'immobile di via dei Lucani, teatro dell'omicidio della ragazza di 16 anni, sia proprio dei proprietari: "Questo stabile ha dei proprietari privati che o lo mettono in sicurezza o lo abbattono", ha concluso Salvini