"Tornerò con la ruspa". Così ha commentato Matteo Salvini andando via da San Lorenzo. Il ministro dell'Interno è intervenuto questa mattina in via dei Lucani dove è stato trovato il corpo senza vita di Desirée, la 16enne violentata e uccisa dal branco. Ad attenderlo, una folla di manifestanti che lo ha contestato gridando "Sciacallo", sostenitori e cronisti. Da qui la decisione del ministro per motivi di sicurezza di non entrare più all'interno dello stabile abbandonato ma di rimandare la visita. "Tornerò incontrando i cittadini del quartiere che non difendono gli spacciatori e i violentatori". In tanti questa oggi sul luogo del ritrovamento. Desirée è stata trovata morta all'interno della struttura dopo una chiamata anonima arrivata alla Questura, probabilmente proveniente da una cabina telefonica, alle quattro del 19 ottobre.

L'hanno trovata a terra, senza documenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Lorenzo, insieme alla Polizia Scientifica che hanno svolto i rilievi e stanno indagando sul caso. Lo stabile è stato sottoposto a sequestro giudiziario. Le indagini sono blindate, così come il dolore die famiglari che al momento non hanno rilasciato dichiarazioni. Ora, sul cancello d'ingresso ci sono fiori, lettere, peluches e un lenzuolo con scritto: "Desirée, San Lorenzo non ti dimentica".