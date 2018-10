Una ragazza è stata trovata morta in uno stabile abbandonato nel quartiere dei San Lorenzo, in via dei Lucani 26. A segnalare la presenza del corpo senza vita una chiamata anonima arrivata in Questura alle ore 4 di questa mattina, probabilmente proveniente da una cabina telefonica. La vittima è una giovane di età compresa tra i 20 e i 25 anni. L'hanno trovata a terra, senza documenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Lorenzo, insieme alla Polizia Scientifica che hanno svolto i rilievi e stanno indagando sul caso. Sono in corso gli accertamenti. Gli investigatori dovranno iniziare da cadavere abbandonato per trovare altri indizi e rispondere a molte domande.

Quale sia l'identità della ragazza, se si tratti di un omicidio, chi l'abbia uccisa, quale sia il movente e la dinamica dell'accaduto e perché il corpo si trovi in quel luogo fatiscente. Non è ancora chiaro se addosso siano stati trovati segni di violenza. La salma è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l'autopsia. Per sapere di più sulla morte sarà infatti necessario attende i risultati degli esami autoptici.