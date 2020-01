Omicidio a Roma: uomo freddato con un colpo di pistola in strada

Omicidio a Roma in via Gabrio Casati nel quartiere Nuovo Salario, dove un uomo è stato ucciso in mezzo alla strada con almeno un colpo d’arma da fuoco. Caccia al killer, ancora non è nota l’identità della vittima che sarebbe morta sul colpo raggiunta con un colpo di pistola in pieno viso. Sul posto la scientifica che ha chiuso la strada per i rilievi del caso.