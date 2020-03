in foto: Covid Hospital 3 a Casal Palocco

Saranno trasferiti oggi i primi pazienti al Covid 3 Hospital di Casalpalocco, una struttura privata convertita ad ospedale dedicato esclusivamente a Covid-19. E' il terzo del Lazio e affiancherà direttamente lo Spallanzani, Covid 1 Hospital, di cui sarà ‘spoke', un satellite, e il Covid 2 Hospital al Columbus del Policlinico Gemelli. "Parte il Covid 3 qui a Casalpalocco, un impegno straordinario. Ringrazio tutti i professionisti che si sono dati da fare in tempi record per attivare questa ulteriore struttura. Partiamo con 12 posti di terapia intensiva dedicati a Covid-19. E' una sfida importante, ma la vinceremo", ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato, che ieri ha effettuato un sopralluogo all'Istituto Clinico di Casalpalocco, ora Covid 3 Hospital, accompagnato anche dal direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia. Direttore sanitario dell'Istituto è il dottor Antonino Marchese, chirurgo e cardiochirurgo: "Ai quattro posti letto della nostra terapia intensiva sono stati aggiunti altri otto per un totale di dodici posti letto di terapia intensiva per pazienti gravi affetti da Covid-19. Ci stiamo attivando per modificare le nostre quattro sale operatorie e convertirle alla terapia intensiva fino a 30 posti letto in totale. Tutto per supportare la situazione critica che potremmo vivere nell'arco dei prossimi sette otto giorni nella nostra regione".

Saranno a disposizione 30 posti di terapia intensiva

Da oggi sono a disposizione 12 posti letto di terapia Intensiva e 20 di degenza ordinaria, che verranno integrati con ulteriori 18 letti di terapia intensiva e 18 di sub-intensiva, più 30 letti di degenza ordinaria. In totale ci saranno 30 letti di terapia intensiva, 18 letti di sub intensiva e 50 letti di degenza ordinaria. "In questo momento di grave emergenza per il Paese, siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo aprendo le porte dell'Istituto Clinico Casalpalocco ai pazienti colpiti da Covid-19, attivando presso la struttura una nuova unita' per il trattamento del virus", ha dichiarato Ettore Sansavini, presidente Gvm Care & Research.