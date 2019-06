Oggi pomeriggio alle 16 si svolgeranno i funerali di Francesco Ginese, il ragazzo foggiano deceduto a Roma dopo l'incidente che l'ha visto coinvolto mentre tentava di scavalcare i cancelli dell'università La Sapienza. Le celebrazioni si terranno a Foggia presso la Chiesa Gesù e Maria, luogo abitualmente frequentato dalla famiglia Ginese, che ieri ha accolto l'arrivo della salma del ragazzo proprio nella parrocchia dove domani ci sarà l'ultimo saluto. Per oggi pomeriggio è prevista una grande partecipazione da parte della comunità foggiana, in particolare dei parenti, che hanno chiesto una cerimonia privata. Per lui si era mobilitata l'intera comunità degli studenti della Sapienza, attraverso la condivisione di appelli sui social per donare il sangue al giovane, che purtroppo, nonostante la solidarietà degli amici, non ce l'ha fatta. Il ragazzo è deceduto domenica mattina, con il personale sanitario del Policlinico Umberto I di Roma che non ha potuto far altro che constatarne la morte.

Si indaga sulla morte di Francesco Ginese all'università La Sapienza

A seguito di quanto accaduto la procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo contro ignoti, indagando per omicidio colposo in merito alla morte del 25enne foggiano. La decisione è stata presa dal pubblico ministero Stefano Rocco Fava, sia per disporre l'autopsia sul corpo del ragazzo che per accertare le effettive dinamiche di quanto accaduto. L'arteria femorale del ragazzo è rimasta recisa a seguito del tentativo di scavalcamento dei cancelli, causando la perdita di una grande quantità di sangue per il giovane. Per lui non c'è stato nulla da fare e mentre vanno avanti le indagini la sua città d'origine si prepara a tributargli l'ultimo saluto.