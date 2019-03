Il Parco dei Tulipani sta per tornare. Il tradizionale giardino olandese nella capitale, dopo il successo della prima edizione la scorsa primavera, aprirà i battenti a fine marzo (ancora non è certo il giorno dell'inaugurazione) e cerca personale tramite il suo sito web: "Sei appassionato di natura e giardinaggio? Allora TuliPark è l'ambiente di lavoro giusto per te! Cerchiamo persone motivate e con molta voglia di fare, propositivi, giovani, dinamiche e flessibili. Fatti sentire ed entra a far parte del Nostro fantastico TEAM. Fatti conoscere se pensi di diventare uno dei nostri". Il curriculum può essere inviato nei seguenti formati .pdf .doc. xsv .xls .rar .odt .ods .ppt caricandolo direttamente sulla pagina web dell'annuncio.

Tulipark quest'anno cambia casa, arrivando al Prenestino. L'ingresso sarà dal civico 73 di via dei Gordiani, di fianco a Villa De Santis. Ecco come funzionerà: "Con un buono di ingresso infatti, hai diritto a visitare un parco meraviglioso di oltre 26.000 mq con 4.000 m. di sentieri floreali e due tulipani inclusi. Non mancheranno attrazioni, spettacoli di intrattenimento, area ristoro e una tranquilla area relax". Nell'area del parco sarà inserito un mulino in stile olandese che si potrà visitare e una nuova attrazione che non è stata ancora svelata.