Un'anziana signora di 75 anni è stata investita nella mattinata di oggi – sabato 13 ottobre – in centro a Roma mentre attraversava le strisce pedonali. A travolgere l'anziana a largo Brancaccio un minivan turistico, un pulmino Mercedes da nove posti. Sul posto sono giunti un'ambulanza del 118, che ha soccorso la donna trasferendola in ospedale, e gli agenti della Polizia Locale che hanno eseguito i rilievi del caso per accertare dinamiche e responsabilità del sinistro.

Da quanto si apprende la signora investita è stata medicata in ospedale e le sue condizioni non sono per fortuna gravi. Solo una settimana fa l'incidente su via Cavour in cui a perdere la vita è stato il viceprefetto Giorgio De Francesco, falciato da un bus turistico. E l'assedio dei torpedoni è tornato ad essere al centro del dibattito politico a Roma, in attesa che il nuovo regolamento che ne limiterà fortemente l'ingresso diventi operativo.