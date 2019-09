L'ondata di maltempo che durante il pomeriggio e la serata di oggi, lunedì 2 settembre ha imperversato su Roma non ha risparmiato neanche palazzo Chigi, dove, intorno alle 19.15, improvvisamente, è andata via la corrente elettrica. Il black out si è verificato proprio durante l'incontro tra il premier incaricato Giuseppe Conte e le delegazioni di Pd e M5S. Come riporta Adnkonos, la luce è saltata mentre il temporale ha colpito Roma, con fulmini e saette e la sede del Governo della Repubblica Italiana è rimasta ‘al buio' per circa 15 minuti, prima che tornasse normalmente la corrente.

Nubifragio a Roma: strade e metro allagate, alberi caduti

Tantissime le chiamate a vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile, che sono intervenuti non solo in diversi quartieri di Roma e in provincia, ma anche nel resto del Lazio. Molti cittadini hanno infatti segnalato rami e alberi caduti, fortunatamente al momento non risultano feriti. In via Lepetit al Quarticciolo, un fulmine ha colpito un albero. La forte pioggia ha provocato l'allagamento di strade e sottopassi, la rampa allo svincolo per Le Rughe del Grande Raccordo Anulare è stata chiusa. Diverse le strade allagate, come gli incidenti, a causa della visibilità ridotta alla guida. La maggior parte delle segnalazioni arrivano dal quadrante Est della Capitale. Per quanto riguarda i trasporti, la fermata della linea A Colli Albani della metropolitana di Roma è stata chiusa, allagate anche San Giovanni e Subaugusta, rimaste tuttavia attive, con alcuni accessi interdetti agli utenti. Grossi disagi anche sulla linea ferroviaria FL4 che collega Roma ai Castelli Romani, dove a causa a un disagio dovuto al maltempo, i treni hanno accumulato ritardi fino a 30 minuti.