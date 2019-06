Un grave incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno all'università La Sapienza, dove era in corso "La Notte Bianca" organizzata dagli studenti, con musica, orchestre, bande e spettacoli. Un evento che richiama migliaia di ragazzi e di ragazze e che finora non aveva mai visto episodi di questa gravità secondo quanto ricostruito. Un giovane di 26 anni, Francesco, stava tentando di scavalcare in viale dell'Università senza passare per l'ingresso di piazzale Aldo Moro, quando è caduto procurandosi delle gravissime lesioni. A soccorrerlo l'ambulanza prevista dagli organizzatori, poi il ricovero d'urgenza al vicino Policlinico Umberto I. Cosa abbia spinto il ragazzo a scavalcare rimane da chiarire: forse non voleva fare la lunga fila, o fare il giro della città universitaria.

"Ieri sera, mentre era in corso l'iniziativa, un ragazzo è rimasto ferito in un incidente ed è stato immediatamente soccorso dall'ambulanza prevista per l'evento. Francesco è ora in ospedale e ha bisogno di aiuto. Condividiamo e rilanciamo l'appello dei suoi amici per la raccolta di sangue", si legge sulla pagina Facebook dell'evento.

L'appello a donare il sangue per Francesco

Buongiorno,

Un ragazzo ha avuto un incidente e c’è bisogno URGENTE di SANGUE. Luogo: Ospedale Umberto I – viale del Policlinico 155 (centro trasfusioni)

Quando: Domani, domenica 23, dalle ore 7.00 alle 12.00

Chi: Persone di tutti i gruppi sanguigni, preferibilmente 0 POSITIVO e 0 NEGATIVO

Gli uomini non devono aver donato negli ultimi 3 mesi, le donne non devono aver donato negli ultimi 6 mesi

Occorre Tessera Sanitaria e Documento di identità

La mattina no latte o derivati ma fetta biscottata e caffè

*Al momento della donazione è da comunicare “PER FRANCESCO, anno di nascita 1993”