in foto: Il panetto di cocaina avvolto in una carta su cui è stampata l’immagine del Padrino

Un nonno di 76 anni, romano, in pensione e con precedenti alle spalle, è stato sorpreso con mezzo chilo di cocaina in casa, un appartamento nelle campagne di Grottaferrata, Castelli Romani. Nella cabina armadio in camera da letto i carabinieri hanno trovato 200 euro in contanti, probabile ricavato dalla vendita della droga, materiale per il confezionamento, 15 dosi di cocaina dal peso complessivo di circa 40 grammi e un panetto di cocaina dal peso di quasi 400 grammi. Il panetto era avvolto una carta su cui era stampata un'immagine di Marlon Brando nel celebre film di Francis Ford Coppola Il Padrino.

Al termine dell'ispezione i carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato il 76enne. L'anziano dovrà rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'abitazione perquisita si trova in via Vigne di Passolombardo a Grottaferrata e il blitz si è svolto nei giorni scorsi. L’uomo è stato ammanettato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.