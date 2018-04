in foto: Parco degli acquedotti, Roma – Foto Twitter

Il parco dei tulipani, devastato e distrutto da chi tentava di accaparrarsi un fiore con il bulbo (e gettava a terra gli altri), è in buona compagnia. A Pasquetta tanti parchi e ville storiche di Roma sono rimasti pieni rifiuti al termine dei festeggiamenti e dei pic nic. La fotografia, postata su Twitter insieme ad altre, ritrae il parco degli Acquedotti a Cinecittà, una parte del parco dell'Appia Antica. Così si mostrava ieri al tramonto. Segnalazioni simili arrivano anche da altri parchi e giardini della Capitale.

Non mancano, però, le eccezioni. Al parco della Caffarella, affollato da centinaia di romani, tutto è stato lasciato in ordine: non una cartaccia o una busta di plastica, nessun rifiuto nell'erba. La buona notizia è stata riportata dal signor Nicola Bruni su diversi gruppi Facebook di cittadini. Racconta: "Dopo aver trascorso la Pasquetta nel parco della Caffarella, si sono riportati a casa i residui dei loro pic-nic, lasciando i prati totalmente sgombri da rifiuti. Come si vede in queste foto scattate tra le ore 10 e le 11 di martedì 3 aprile. E' da notare che nel parco, peraltro ben curato dal personale addetto e dai volontari del Comitato per la Caffarella, non ci sono secchi né cestini per le immondizie, ma cartelli che invitano i visitatori a tenere con sé e a portare fuori i propri rifiuti. Non è la prima volta che un "prodigio di civiltà" come questo accade, anzi è ormai un'abitudine consolidata dei "caffarelliani", che amano il loro parco e sono interessati a mantenerlo pulito".