A soli due giorni dall'apertura i gestori del TuliPark su via della Giustiniana, già lamentano l'inciviltà dei visitatori. Inaugurato lo scorso 30 marzo questo è grande prato dove fioriscono ben 300.000 tulipani, che i visitatori possono cogliere creando i propri bouquet di fiori dei colori che preferiscono, pagando un biglietto d'ingresso. Ecco cosa scrivono i gestori in un post su Facebook: "Questo è quello che succede quando la gente è maleducata, dopo tanti sacrifici e lavoro (9 mesi) per realizzare TuliPark. Da domani i tulipani saranno tutti recisi. Sarà severamente vietato portare i bulbi dei tulipani a casa. Oltre 7.000 buttati tra ieri e oggi. Cosa è successo oggi? Alcuni visitatori per accaparrarsi il tulipano con il bulbo hanno buttato i fiori che venivano fuori senza bulbo, spesso venivano nuovamente trapiantati già recisi. Il tulipano, una volta tirato senza radici muore dopo alcune ore se non viene messo in acqua!".

Una brutta sorpresa per i gestori del giardino, che hanno lamentato l'avarizia e l'inciviltà dei "furbetti", così è di oggi l'annuncio che il parco è alla ricerca di qualcuno che "vigili" sui fiori per evitare che lo scempio di ripeta: "Avremmo bisogno di alcune persone per vigilare un po’ il parco nei prossimi giorni e sopratutto per evitare che qualcuno possa raccogliere e buttare i tulipani senza motivo, che spieghino come tirarli rispettando alcune regole non calpestando i fiori e di non lasciarli abbandonati una volta raccolti".