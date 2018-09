Non si ferma all’alt, provoca un incidente e scappa: la sua fuga finisce con l’arresto

Un uomo di 48 anni è stato fermato, identificato e denunciato, il suo mezzo sottoposto a sequestro questo pomeriggio dalla Polizia Locale. Dopo non essersi fermato all’alt su via Cristoforo Colombo si è dato alla fuga provocando un incidente in cui sono rimaste ferite due persone, nessuna delle quali per fortuna in modo grave.