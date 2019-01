Abbiamo scattato questa foto a Giugno nella sede della casa internazionale delle donne. Sì, le donne hanno una casa anche a Roma, un luogo dove ritrovarsi, confrontarsi , ricordare i grandi traguardi che negli ultimi cinquant’anni hanno raggiunto. Un luogo dove non essere sole. Ora, queste donne, le vogliono cacciare. E con questo luogo rischiamo di perdere non solo la nostra storia ma anche anni di consulenze, aiuti, sostegno a donne che da sole non possono farcela. Questo non deve succedere. Non lo dico solo per noi donne ma anche per gli uomini che vorranno conoscere le nostre storie e le nostre battaglie, per quei figli che vorranno capire chi siamo state e chi siamo e non avranno la possibilità di poterci ritrovare nel più grande archivio storico sulla donna in Italia. Per questo il 26 gennaio all’Auditorium Parco della Musica io e altre donne incredibili saremo lì a cantare, ricordare e alzarci in piedi per aiutare, come alla casa delle donne si è sempre fatto. Vi aspettiamo

