in foto: Nicola Zingaretti a Torre Maura

Oggi Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario del Partito democratico, ha visitato Torre Maura, periferia est di Roma, e ha inaugurato un circolo del Pd alla Magliana. Sempre oggi Matteo Salvini è andato a Ostia e in particolare ha visitato la zona di Nuova Ostia, caratterizzata da gravi problemi sociali mai risolti e sotto l'influenza del clan degli Spada. Per Zingaretti, che ha fatto implicito riferimento al leader della Lega Nord, "nelle periferie bisogna venire non per fare comizi ma per risolvere i problemi, quello che oggi abbiamo fatto a Torre Maura. Da un'altro quartiere della periferia di Roma finalmente buone notizie, grazie alla Regione Lazio e all'Ater. Ogni mese ci saranno interventi nelle periferie". Oggi, ha aggiunto Zingaretti, "portiamo qui una riqualificazione urbana di un complesso molto importante, campo di calcetto, beach volley, percorso attrezzato per lo sport, perché nelle periferie bisogna venirci non per fare comizi ma per risolvere i problemi".

Zingaretti: "Proprietario della Pecora Elettrica sappia che non è solo"

Il governatore è intervenuto anche in merito all'incendio doloso che questa notte a distrutto, per la seconda volta, la caffetteria-libreria La Pecora Elettrica di Centocelle, a pochi giorni dalla riapertura: "Sappia il proprietario della libreria che non è solo, che non sarà mai solo. Faremo di tutto per stargli vicino. Se c'è bisogno la Regione Lazio darà una mano. Faremo tutto quello che possiamo fare. Lo faremo senza ombra di dubbio. Perché soprattutto nei quartieri di periferia della città va portata la qualità urbana, lo sport, la vivibilità, la cultura".