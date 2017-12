in foto: Foto da Facebook – Meteo Neve Roma e Castelli Romani

Neve sulla via dei Laghi, la strada che percorre tutto il parco dei Castelli Romani e da Marino arriva fino a Velletri. Proprio in corrispondenza del tratto sopra Velletri la strada, come segnala la pagina Facebook "Meteo Neve Roma e Castelli", la carreggiata è ricoperta da qualche millimetro di neve. "Sulla via dei laghi c'è un cm di neve e sulle strade è caos con automobilisti che vanno a 5 chilometri orari , alcuni li ho visti addirittura fermarsi", si legge su Facebook. Nevicate nella notte anche su Monte Cavo e a Rocca di Papa.

Maltempo, solo ieri 240 interventi dei vigili del fuoco.

I vigili del fuoco di Roma hanno comunicato che tra la Capitale e la sua provincia sono stati effettuati circa 240 interventi nelle ultime 24 ore. Le operazioni riguardano soprattutto alberi e rami pericolanti, pali pericolanti e danni provocati dall'acqua in generale.

Per la giornata di oggi previste piogge su tutto il Lazio fino a tarda sera, poi il tempo dovrebbe tornare sereno. Per la giornata di domani, venerdì 29 dicembre, e quella di dopodomani, sabato 30 dicembre, previsto bel tempo. Qualche nuvola dovrebbe arrivare a Roma nella giornata dell'ultimo dell'anno.