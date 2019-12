Nevica sulle montagne del Lazio, in particolare, sul Terminillo, sui Monti Reatini, dove nella notte di lunedì sono caduti i primi fiocchi. Ad immortalare le immagini suggestive, dall'ambientazione tipicamente invernale, gli utenti, che hanno pubblicato foto e video sui social network. I candidi cristalli volteggiano in aria e dopo innumerevoli giravolte si adagiano al suolo, formando una soffice coperta. Come previsto dagli esperti de Il Meteo.it durante la settimana sono previste nevicate, anche in pianura, grazie a un complessivo raffreddamento delle temperature e all'arrivo dei venti di Tramontana su gran parte del nostro Paese. Le nevicate si intensificheranno nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre ma si concentreranno al Nord Italia e, almeno per il momento gli esperti rassicurano: non riguarderanno Roma.

Allerta vento Roma e Lazio oggi, martedì 10 dicembre

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per la giornata di oggi, martedì 10 dicembre. La protezione civile ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per forte vento. Particolare attenzione al versante tirrenico, dove sono previsti venti di burrasca forte provenienti dai quadranti settentrionali e mareggiate. Le zone di allerta riguardano i Bacini Costieri Nord, il Bacino Medio Tevere, l'Appennino di Rieti, Roma, Aniene, i Bacini Costieri Sud e il Bacino del Liri.

Previsioni meteo Roma per oggi, martedì 10 dicembre

Le previsioni meteo per oggi a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno e sole sulla Capitale e sugli altri capoluoghi di provincia. Sarà una giornata complessivamente caratterizzata dal bel tempo, con precipitazioni assenti, ma le temperature subiranno un calo, a causa dell'intensificarsi di una corrente d'aria fredda e dell'arrivo della Tramontana. Venti che renderanno l'aria più asciutta ma al tempo stesso, faranno abbassare vorticosamente la colonnina di mercurio. L'inverno è ormai alle porte.