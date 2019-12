Forte vento previsto domani nel Lazio. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo per domani su diverse zone della Regione, invitando le varie strutture a prendere le dovute precauzioni per far fronte al maltempo. Secondo quanto emerso, nella giornata di domani, martedì 10 dicembre, sono previsti venti di burrasca forte provenienti dai quadranti settentrionali e mareggiati sulle coste esposte. "Il Centro Funzionale Regionale ha inoltrato un bollettino con attenzione per vento su tutte le zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, ROMA, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri – dichiara in una nota la Protezione Civile – La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza".

Allerta vento della Protezione Civile, mareggiate nelle zone costiere

Chi si dovesse trovare in difficoltà, fa sapere la Protezione Civile, può fare riferimento alle strutture comunali a cui sarà garantito supporto costante dalla Sala Operativa Regionale. Il vento sarà forte sul Lazio durante tutta la giornata, ma soffierà in maniera più importante durante le ore serali. A differenza di quanto accaduto la scorsa settimana però, non dovrebbero esserci precipitazioni durante tutta la giornata: solo cielo nuvoloso e vento forte. Ciò che preoccupa di più, ovviamente, è il pericolo di caduti alberi, che si verifica ogni volta che c'è vento forte nella capitale e nel Lazio. Diverse volte – soprattutto a Roma – arbusti sono caduti in seguito alle forti raffiche che hanno investito la capitale, generando disagi alla popolazione e inevitabili rallentamenti nel traffico cittadino.