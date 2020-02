È tornato il freddo a Roma e in tutto il Lazio. Negli ultimi giorni le temperature si sono drasticamente abbassate, causando deboli nevicate in alcune zone della regione. Questa notte, intorno all'una, deboli nevicate hanno interessato i rilievi del Lazio meridionale sui Monti Lepini a Nord-Est dell'Agro-Pontino, i Monti Ernici e i Simbruini a Nord-Est della Ciociaria, fino a Le Mainarde e gli Aurunci. Anche ai Castelli Romani ha nevicato, così come ad Amatrice e nel Reatino. A partire da ieri sera, sui social le persone hanno iniziato a pubblicare le immagini delle strade e delle piazze innevate, con i grandi fiocchi di neve che andavano a ricoprire la strada. Le nevicate non sono continuate per tutta la notte, soprattutto ai Castelli sono state di breve durata. La Protezione Civile ha provveduto a intervenire, spargendo sale sulle strade al fine di non compromettere la sicurezza degli automobilisti. Si raccomanda comunque di fare attenzione durante gli spostamenti, perché le strade potrebbero essere ghiacciate.

Allerta vento a Roma, alberi caduti davanti il Policlinico

Roma e Lazio hanno passato le due giornate precedenti in piena allerta vento. Soprattutto nelle giornata di ieri sera forti disagi sono stati vissuti a Roma e in provincia, dove alberi e insegne sono caduti causando anche il ferimento di una persona. Nella capitale in particolare, un uomo è rimasto ferito a causa del crollo di un albero davanti al Policlinico Umberto I. Il 51enne è stato liberato grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. Le sue condizioni non sono gravi, il muro di cinta dell'ospedale ha fortunatamente attutito la caduta. L'uomo, originario di Grosseto, è stato curato dai medici del pronto soccorso. L'incidente è avvenuto intorno alle 19, a causa della caduta del platano una vettura è stata danneggiata.