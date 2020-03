in foto: Le immagini della nevicata nel Viterbese

Neve nel Lazio, dove a partire dalla serata di ieri candidi fiocchi sono caduti al suolo volteggiando nell'aria fredda. Dal Viterbese ai Castelli Romani, i cittadini stamattina si sono svegliati ammirando uno spettacolo increbile: aperte le persiane di casa, il paesaggio è parso completamente imbiancato, avvolto nel silenzio. Una sorpresa inaspettata che ha allietato il risveglio di molte persone, chiuse in casa come il resto della popolazione d'Italia, per limitare la diffusione del contagio da coronavirus. Fin da ieri sera i lettori hanno segnalato a Fanpage.it nevicate da diverse zone del Lazio, oltre a quelle montane, gli utenti hanno pubblicato sui social network immagini scattate da Rocca Priora e da diversi Comuni dell'Alto Lazio, come Caprarola e Allumiere. Due giorni fa le segnalazioni di nevicate sono arrivate anche dal Reatino, dal Monte Livata e da Gaeta, sul litorale in provincia di Latina.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 27 marzo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, venerdì 27 marzo registrano nubi sparse con isolate piogge su Roma, Latina e Frosinone. A Viterbo e Rieti il tempo dovrebbe mantenersi maggiormente stabile, senza precipitazioni. Le temperature sono in leggero aumento in tutto il Lazio, rispetto alle minime molto basse registrate nei giorni scorsi e oscilleranno tra 10 e 14 centigradi. Come previsto dagli esperti de IlMeteo.it, la settimana in genere sarà caratterizzata da un forte maltempo, per l'interazione tra masse d'aria molto fredda in arrivo dalla Russia e un profondo ciclone attualmente sulle coste del Nord Africa.