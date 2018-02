Disagi alla stazione Termini per l'abbondante nevicata a Roma. Molti passeggeri sono rimasti bloccati nel principale scalo ferroviario romano in attesa della partenza del loro treno. Stando a quanto si apprende, si registrano ritardi fino a 120 minuti. A Termini attivi anche i desk di informazione FS e le sale di attesa di attesa per i viaggiatori. La Regione Lazio ha comunicato che alcuni volontari sono in servizio fuori dalle stazioni Tiburtina, Termini e Ostiense di Roma a sostegno dei cittadini. "Due treni si sono fermati a Campoleone e Santa Marinella, con un soccorso da parte dei volontari prima di ripartire”, comunica in una nota la Regione. Il Dipartimento della Protezione Civile ha chiesto il supporto di mezzi della Difesa per liberare le strade di Roma dalla neve, ma anche, appunto, l'attivazione del volontariato regionale per l'assistenza ai viaggiatori presso le principali stazioni ferroviarie.

Fs: Traffico ferroviario rallentato a Roma.

Il comunicato di Fs delle ore 11: "La circolazione ferroviaria nel Lazio è fortemente rallentata a causa delle precipitazioni nevose che hanno interessato la Regione.

Nello specifico

LEONARDO EXPRESS: al momento il servizio è sospeso;

FL1 (Orte – Monterotondo –Roma –Fiumicino) garantito un treno ogni ora da e per Monterotondo/ Fiumicino. Da Orte per Roma si utilizzano i treni regionali veloci che circolano sulla linea convenzionale che fermano in tutte le stazioni fino a Roma;FL2 (Roma –Tivoli –Sulmona) garantiti i collegamenti da e per Roma Tiburtina, sospesi quelli da e per Roma Termini;FL3 (Roma –Viterbo) un treno ogni ora da Ostiense/Monterotorndo – Cesano;FL4 (Roma –Albano/Velletri/Frascati) tutti i treni partono da Ciampino;FL5 (Roma –Civitavecchia) è in corso la riprogrammazione del servizio per garantire un treno ogni ora;FL6 (Roma –Cassino) solo collegamenti Cassino – Roma e viceversa;FL7 (Roma –Latina –Formia –Napoli) solo collegamenti Formia-Roma e Napoli –Roma;FL8 (Roma –Nettuno) un treno ogni ora con capolinea a Campoleone -Nettuno.

L’offerta di servizi ferroviari potrà essere ulteriormente modificata in base all'evolversi delle condizioni meteo. Restano attivi i Piani neve e gelo di RFI e Trenitalia.

Cancellate anche alcune Frecce in partenza o in arrivo a Roma

All'aeroporto di Fiumicino riaperta la pista 3.

Aeroporti di Roma annuncia che gli scali di Fiumicino e Ciampino stanno "tornando progressivamente verso la piena operatività. La Pista 3 dell'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino ha ripreso a funzionare regolarmente da pochi minuti e questo, insieme alla Pista 1 che non hai smesso di funzionare, consentirà di smaltire più velocemente i ritardi in arrivo e partenza cumulatisi nel corso della mattinata, così come le riprotezioni".