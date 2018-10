Un uomo di 77 anni, Giuseppe Romano, è morto nella serata di ieri a seguito di una manovra di atterraggio mentre pilotava il suo ultraleggero. Per cause ancora da accertare l'uomo ha perso il controllo del suo velivolo, finendo per impattare con violenza sulla pista d'atterraggio dell'Arma Fly in Grugnole, nel territorio di Nettuno.

Sbalzato all'esterno dell'abitacolo, il corpo del 77enne è stato recuperato dai soccorritori in un canneto al lato della pista. Purtroppo l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale: troppo gravi le lesioni subite nello schianto. Sul posto, oltre i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Anzi che hanno aperto un fascicolo per appurare cosa sia accaduto. Dopo i rilievi sulla pista i rottami del velivolo sono stati rimossi e posti sotto sequestro.

Lo scorso giugno, sempre nel territorio di Nettuno, un ultraleggero era precipitato tra le case e aveva preso fuoco. Illesi fortunatamente i due passeggeri, usciti prima che il velivolo fosse avvolto tra le fiamme e che se la sono cavata solo con qualche escoriazione e un grande spavento.