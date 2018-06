in foto: L’ultraleggero precipitato a Zagarolo nel 2011: il pilota morì (Archivio LaPresse)

Incidente aereo spettacolare, ma fortunatamente senza gravi conseguenze a Nettuno, in provincia di Roma. Attorno alle 20 un ultraleggero con due persone a bordo è precipitato e si è schiantato al suolo per cause da accertare. Il velivolo, secondo quanto riporta il quotidiano "Il Messaggero", è caduto in località "Le Grugnole", pericolosamente vicino a delle case. L'ultraleggero ha tranciato i fili dell'energia elettrica e ha fortunatamente solo sfiorato le abitazioni: dopo essersi schiantato in via Rocca di Mezzo, al confine con Latina, il velivolo si è incendiato e in pochi minuti è stato completamente distrutto dalle fiamme. Fortunatamente i due piloti a bordo, un 40enne romano e un 28enne di Nettuno, sono riusciti a uscire dall'abitacolo prima che il velivolo prendesse fuoco. Nonostante i traumi riportati nella caduta non hanno mai perso conoscenza: sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale sotto choc, anche se possono dirsi miracolosamente illesi.

I precedenti: a Latina nel 2015 morirono pilota e copilota

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili del fuoco, che dovranno adesso ricostruire quanto accaduto. Stando ai primi accertamenti, pare che l'ultraleggero fosse da poco decollato da un'aviosuperficie nella zona. Quando aveva raggiunto circa 300 metri di quota sarebbe precipitato, forse a causa di un problema al motore. Non è la prima volta che vicino Roma avvengono incidenti simili che coinvolgono velivoli ultraleggeri. Tre, in particolare, i precedenti dall'esito ben più tragico di quello odierno: nel novembre dello scorso anno un uomo di 71 anni era morto a Pomezia, mentre lo scorso settembre due persone, pilota e un membro dell'equipaggio, erano morte a Pontinia (Latina), sempre a seguito dello schianto dell'ultraleggero su cui stavano volando assieme ad altre tre persone, che si erano servite. Altre due vittime si erano purtroppo registrate nell'ottobre del 2015, questa volta ad Aprilia, sempre in provincia di Latina ma a pochi chilometri dalla Capitale. Andando più indietro nel tempo, nel settembre 2011 a Zagarolo un uomo morì carbonizzato dopo che l'ultraleggero su cui volava prese fuoco subito dopo il contatto, evidentemente violento, col suolo.