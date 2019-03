in foto: Getty Images

È stata medicata con cento punti di sutura la diciassettenne azzannata dai quattro rottweiler del padre nel giardino dell'abitazione del quartiere Tre Cancelli, a Nettuno. La ragazza a seguito dell'episodio, ha riportato ferite molto gravi ed è stata portata d'urgenza in ospedale. Il padre ha ricevuto una multa ma rischia una denuncia per lesioni colpose. I fatti sono accaduti giovedì 7 marzo, nel Comune sul litorale a Sud di Roma, quando la 17enne è stata aggredita e azzannata ripetutamente, riportando ferite profonde alle braccia, alla testa e al volto. A seguire il caso sono gli agenti del Commissariato di Anzio che poco dopo l'accaduto hanno ascoltato il padre della ragazza, proprietario e responsabile dei cani e che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, passando al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza della casa. Come riporta Il Messaggero, giovedì scorso, intorno alle ore 17 la ragazza ha aperto il cancello entrando nel giardino e lo ha richiuso. Dentro è stata immediatamente aggredita da uno dei quattro rottweiler, una femmina di quattro anni. L'ha raggiunta un secondo cane, infine gli altri due, che l'hanno morsa su diverse parti di corpo. Soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata con urgenza in ambulanza all'ospedale di Anzio e poi trasferita al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. I medici ancora non si esprimono sulle sue condizioni di salute.

Rottweiler aggressivi sbranano una ragazza ad Anzio

A seguito dell'accaduto, i poliziotti, ricostruita la dinamica dell'aggressione, stanno cercando di capire cosa abbia provocato la reazione dei cani e perché si siano scagliati in quel modo contro di lei, con una ferocia inaudita, considerando anche il fatto che conoscevano la 17enne e che qualche ora prima, stavano giocando mansueti con lei. Intanto tutti e quattro i rottweiler sono stati sequestrati e affidati alla Asl che dovrà occuparsi di stabilire se abbatterli o meno.