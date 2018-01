Un incidente mortale si è verificato questa notte su via Santa Maria Goretti nel comune di Nettuno, tra la province di Roma e di Latina. Al volante dell'auto che, dopo diverse carambole su strada è andata a sbattere contro un pilone, viaggiava una donna di 41 anni, residente ad Aprilia.

Quando i soccorsi sanitari del 118 sono giunti sul luogo, attorno alle 2.30, la situazione della donna è apparsa subito disperata: estratto il corpo dalle lamiere dell'auto distrutta, i medici l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale di Anzio, dove nonostante gli sforzi per salvarla è morta dopo alcune ore di ricovero.

Da quanto si apprende nel sinistro è rimasta coinvolta la sola vettura della donna. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, che hanno eseguito i rilievi del caso per accertare cosa sia accaduto e come e perché la donna abbia perso il controllo dell'auto dopo una doppia curva. Chiuso il tratto di strada interessato per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.