in foto: Villino Rattazzi – foto wikipedia

Netflix ha scelto la sua sede in Italia. Sarà a Roma, e già era stato annunciato ufficialmente, ma da qualche giorno, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbe stato anche scelto il palazzo che ospiterà gli uffici dell'azienda statunitense. Si tratta, secondo quanto scrive Paolo Foschi, del Villino Rattazzi di via Boncompagni, a pochi passi da Via Veneto. Il villino, che verrà preso in affitto, è stato costruito intorno al 1900 su progetto dell'architetto Giulio Podesti e commissionato dalla famiglia Rattazzi. Urbano Rattazzi, membro di questa famiglia, fu terzo presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia.

Così Netflix a gennaio aveva motivato la scelta di Roma: "Sin dall’avvio del servizio in Italia nel 2015, siamo stati accolti con entusiasmo dai nostri tanti abbonati italiani e abbiamo avuto la fortuna di lavorare con una varietà di creatori, dai più conosciuti a voci emergenti. Aprire un ufficio a Roma è il logico passo successivo nel nostro impegno a lungo termine in Italia, e ci permetterà di rafforzare le nostre molteplici partnership creative e di lavorare su una crescente offerta di film e serie Made in Italy e che potranno essere apprezzati dal pubblico in tutto il mondo", Queste la parole di Kelly Luegenbiehl, vice presidente delle Serie Originali per Europa, Medio Oriente e Africa. Nel nuovo ufficio ci sarà un team che seguirà i contenuti originali, il settore Marketing e delle pubbliche relazioni. Ci lavoreranno circa 30 persone.