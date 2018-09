Nessun addio alle auto blu: 93 vetture per Raggi, assessori e consiglieri. Costo? 1 milione di euro

Nuovo contratto di servizio per le auto a noleggio a disposizione di sindaco, assessori, consiglieri. Altro che addio alle auto blu, simbolo della casta: il nuovo accordo prevede 93 vetture (come prima), di cui 20 elettriche, per un costo di quasi 1 milione di euro in due anni. Ma dal Campidoglio sottolineano: “Risparmiati 577mila euro”.