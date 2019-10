È indagata per omicidio colposo la 29enne che il 3 maggio ha partorito la figlia in un bagno di un bed and breakfast a Roma. Il pm Antonio Calaresu ha escluso il reato più grave di cui sarebbe potuta essere accusata: l'infanticidio. La piccola, infatti, era morta a causa del taglio maldestro del cordone ombelicale e si è dissanguata in poco tempo. E la neomamma non era riuscita a soccorrerla in tempo dato che è svenuta subito dopo il parto. Una vicenda questa, che mesi fa ha sconvolto forze dell'ordine e cittadinanza. Questo anche per la spiegazione data dalla 29enne, che ha dichiarato agli agenti che l'hanno soccorsa di non sapere di essere incinta e di essersene accorta solo al momento del parto. Una versione dei fatti che ha lasciato a bocca aperta i poliziotti intervenuti, ma che ha convinto il giudice per le indagini preliminari, tanti che le è stato consentito di espatriare nonostante quanto accaduto.

Neonata morta nella vasca di un b&b: dissanguata per il taglio del cordone

La terribile vicenda è avvenuta in un bed and breakfast vicino la stazione Termini. La donna, una 29enne proveniente dalla Sud Corea, si trovava in vacanza nella capitale insieme ad alcuni amici. La sera del 3 maggio ha partorito da sola nella sua stanza: nessuno si è accorto di nulla e nessuno ha sentito la piccola piangere e gemere. A fare il macabro ritrovamento sono stati i padroni dell'appartamento, che hanno visto la donna svenuta nel bagno e la neonata morta nella vasca. Poco dopo aver dato l'allarme , sono intervenuti sul posto polizia e soccorsi, ma per la bimba non c'è stato nulla da fare. La 29enne, sotto shock, ha dichiarato più volte di non essersi mai accorta di aspettare un bambino: una versione che è stata confermata anche dagli amici della donna, che si trovavano in vacanza con lei. Ed evidentemente il pm ha creduto verosimile questa spiegazione, dato che la donna è accusata di omicidio colposo. L'autopsia sul corpo della bambina ha confermato che la causa della morte è stata causata dal taglio maldestro del cordone ombelicale e dal successivo abbandono della madre causato dallo svenimento della donna.