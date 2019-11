in foto: Foto dell’Aeronautica Militare

Una neonata di appena un giorno di vita è stata trasportata in volo da Cagliari a Roma, a bordo di un velivolo dell'Aeronautica Militare. I militari non si sono lasciati intimorire dall'ondata di maltempo che sta imperversando sul Lazio e in gran parte d'Italia e si sono messi in viaggio, per consentire alla piccola di raggiungere l'ospedale Pediatrico Bambin Gesù, dove sarà sottoposta a cure specializzate. La neonata, poco dopo il parto, ha avuto bisogno di essere trasferita in un centro specializzato come quello della Capitale, al quale ogni anno si rivolgono tantissimi ospedali e famiglie per i piccoli pazienti.

Neonata trasportata in volo da Cagliari a Roma

I medici hanno ritenuto necessario un suo trasferimento immediato e hanno chiesto l'assistenza dei militari. Accompagnata dal personale sanitario, è stata portata a bordo del velivolo all'interno di una culla termica e ne sono state monitorate costantemente le funzioni vitali. L'atterraggio è avvenuto proprio pochi minuti fa, nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 novembre, quando intorno alle ore 17 Il Falcon 900 del trentunesimo Stormo partito dal capoluogo della Sardegna, ha toccato il suolo romano.

Atterrata e trasferita al Bambin Gesù di Roma

La piccola paziente è stata poi trasferita in un'ambulanza che l'ha subito trasportata all'ospedale, dov'è arrivata sana e salva e consegnata alle cure dei medici che la stavano aspettando. Sono centinaia i voli che ogni anno l'Aereonautica Militare mette a disposizione per il trasporto di persone in imminente pericolo di vita, di organi ed equipe mediche per trapianti, in grado di decollare con qualsiasi condizione meteorologica.