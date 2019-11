Allerta meteo arancione a Roma, maltempo e nubifragi per tutto il fine settimana

Allerta meteo di colore arancione per quanto riguarda la città di Roma a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 15 novembre, e per le prossime 24/36 ore. Previsti forti temporali sulla Capitale e venti forti di burrasca sulle coste. Previsto maltempo per tutto il fine settimana.