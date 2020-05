in foto: Foto di repertorio

Nel Lazio la mascherina non sarà obbligatoria soltanto a bordo dei mezzi pubblici e all'interno dei luoghi chiusi, ma anche all'aperto se si parla con altre persone. Queste le regole che dovranno osservare i cittadini della regione durante la ‘fase 2' dell'emergenza coronavirus, cominciata ufficialmente oggi, lunedì 4 maggio. Per quanto riguarda l'attività sportiva all'interno dei parchi, la Regione precisa che non è obbligatorio l'uso della mascherina. Deve essere invece utilizzata "quando si parla o ci si intrattiene con altre persone e comunque sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro". "Non è consentita l'apertura degli impianti sportivi pubblici e privati per attività individuali, e allo stesso tempo non è consentita l'apertura delle piscine. Sarà però possibile allenarsi in bicicletta individualmente già dal 4 di maggio, in ambito provinciale evitando assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza due metri", informa ancora la Regione Lazio in una nota.

Da oggi i parchi e le ville di Roma saranno riaperti al pubblico: Sarà fondamentale rispettare le distanze e le regole per evitare il rischio di contagio: è possibile passeggiare, mantenendo la distanza di un metro, fare attività fisica a distanza di 2 metri l'uno dall'altro, andare in bicicletta, passeggiare con i figli o con il cane e curare l'orto. Non sarà consentito invece l'utilizzo delle aree gioco per i bambini né delle attrezzature sportive", ha spiegato la sindaca Raggi.

Obbligatorie le mascherine in ambienti chiusi

In generale è obbligatorio "l'utilizzo di mascherine in ambienti chiusi accessibili al pubblico e/o in cui si viene a contatto ravvicinato con altre persone, l'uso di gel disinfettante e la presenza di distributori, il divieto di assembramenti, delle possibili barriere idonee nei luoghi di lavoro con spazi limitati, l'igiene e la sanificazione dei locali".