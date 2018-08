Un 36enne, rampollo della famiglia Casamonica, è stato arrestato nella serata di ieri. L'uomo sfrecciava a bordo della sua moto su via Appia quando i carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, allertati dall'alta velocità a cui viaggiava, si sono messi all'inseguimento con discrezione per verificare dove fosse diretto.

I militari sono giunti fino a una zona isolata di Ciampino, dove l'uomo in moto si è fermato affiancando un'auto, e allungando alla persona a bordo della vettura un involucro ricevendo in cambio del denaro. A quel punto i carabinieri sono intervenuti e il membro del clan Casamonica si è disfatto in tutta fretta di alcuni pacchetti contenenti cocaina pronta ad essere smerciata.

Nella fuga il 36enne ha investito due carabinieri ferendoli. Ma la sua fuga è durata poco: fermato è stato trovato in possesso di 600 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività di spaccio. Arrestato per etenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, è stato denunciato anche per guida sotto effetto di stupefacenti, dopo essersi rifiutto di sottoporsi agli esami tossicologici. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.