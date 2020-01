Stando a quanto riportano le principali agenzie di stampa, i primi esami avrebbero escluso la presenza del coronavirus cinese a bordo della nave da crociera ferma al porto di Civitavecchia. I risultati completi delle analisi eseguite sui campioni biologici della donna asiatica che ha manifestato sintomi influenzali e del suo compagno, però, arriveranno solamente nel corso della serata. Al momento fonti sanitarie hanno parlato di "esiti rassicuranti" sui primi test effettuati in laboratorio. "Non ci deve essere alcun allarmismo in merito alla nave ormeggiata al porto di Civitavecchia. Le competenti autorità hanno messo in atto le procedure operative del caso e sono in corso gli accertamenti sui campioni giunti presso l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Occorreranno dei tempi tecnici per compiere le necessarie verifiche, ma la situazione non desta particolari preoccupazioni", ha dichiarato l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Il sindaco di Civitavecchia: "No allo sbarco, prima i risultati definitivi"

"Al momento, dalla nave da crociera ormeggiata al porto di Civitavecchia sono stati fatti scendere solo i bagagli ma non le persone. Si attende ancora l'esito delle analisi su un paziente che sta effettuando l'ospedale Spallanzani. Devo tutelare la salute dei miei cittadini. Pare che le prime analisi diano esito negativo? Se è così è una bella notizia", ha dichiarato il Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco. Le autorità sanitarie avevano autorizzato lo sbarco dei 1143 passeggeri (su 7mila circa presenti a bordo) che finivano la loro crociera al porto di Civitavecchia, ma il sindaco si è detto contrario a questa decisione.