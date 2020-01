in foto: I passeggeri a bordo della Costa Smeralda di Costa Crociere in attesa di poter sbarcare al porto di Civitavecchia – foto Twitter

Gli oltre 6mila passeggeri a bordo della nave Costa Smeralda di Costa Crociere sono ancora in attesa, come dimostrano le fotografie postate su Twitter da uno di loro, di poter sbarcare al porto di Civitavecchia. La nave ha attraccato questa mattina, ma una passeggera asiatica di 54 anni lamenta febbre alta e problemi respiratori e per questo sono state attivate le procedure sanitarie con l'obiettivo di escludere un eventuale caso di coronavirus. I campioni da analizzare sono già stati prelevati alla donna e al suo compagno da un medico dell'istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani e questo pomeriggio saranno pubblicati i risultati. Nel frattempo tutti gli altri passeggeri dovranno rimanere a bordo della nave in attesa di nuove istruzioni. Sulla nave ci sono 751 cinesi.

Costa Crociere: "Attivato protocollo sanitario per un caso sospetto"

"La nostra priorità è quella di garantire la salute e la sicurezza di ospiti ed equipaggio. La compagnia si è messa a completa disposizione dell'autorità sanitaria e si atterrà strettamente alle sue indicazioni. Costa Crociere applica le rilevanti le procedure previste in questi casi dall'autorità sanitaria internazionale e italiana. La nave che si trova attualmente ormeggiata a Civitavecchia, proveniva da Palma di Maiorca, ed è attualmente impegnata in crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale. Costa conferma di aver attivato il protocollo sanitario per un caso sospetto, relativo ad un'ospite di Macao attualmente a bordo di Costa Smeralda. La donna, di 54 anni, è stata posta in isolamento nell'ospedale di bordo la scorsa notte, insieme al suo compagno di viaggio. Appena è stato rilevato il caso sospetto, lo staff medico di bordo ha immediatamente attivato le procedure sanitarie previste in questi casi. Le autorità sanitarie, prontamente informate si trovano attualmente a bordo per effettuare gli accertamenti necessari", si legge nella nota ufficiale diramata da Costa Crociere.

Un passeggero: "Nostra vacanza rischia di finire come un incubo"

"La cabina della coppia di Hong Kong sulla nave è stata isolata e loro sono chiusi lì con i medici. Ci hanno detto che è la donna ad avere la febbre molto alta, mentre suo marito lo stanno visitando per precauzione. Siamo arrivati in mattinata, tornando da Palma di Maiorca. Certo, siamo un po' preoccupati. Dalla nave, a parte i medici, non scende e non sale nessuno. Qualcuno, che ha solo l'influenza, è rimasto in cabina. È una vacanza che rischia di finire come un incubo, speriamo di scendere presto", ha raccontato uno dei passeggeri a bordo della nave.