in foto: Foto di repertorio

Era convinto di farla franca e di aver escogitato un nascondiglio perfetto per la droga. Nessuno, secondo il giovane spacciatore, avrebbe cercato la cocaina proprio nel sacchetto delle patatine. E invece i carabinieri, durante una perquisizione a casa sua, lo hanno scoperto e arrestato. Il ragazzo, un 27enne incensurato e residente ad Acilia, Roma, è stato arrestato e accompagnato in caserma e trattenuto in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo. L'accusa da cui si dovrà difendere è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga era nascosta in un tubo di patatine Pringles

I carabinieri del gruppo di Ostia hanno notato uno strano e continuo via vai di ragazzi da un appartamento di Acilia, Ostia, poco distante dalla ferrovia Roma-Lido, e hanno deciso di intervenire per controllare. All'interno dell'abitazione, in cucina, hanno scoperto diverse dosi di cocaina nascoste in un tubo di patatine Pringles, che era stato suddiviso in due parti: nella parte superiore c'erano effettivamente le patatine, mentre nella parte sottostante era nascosta la cocaina. Trovato in casa anche tutto il materiale occorrente per il confezionamento della droga per essere venduta e distribuita.

Altri strani nascondigli

Altri strani nascondigli. Un pusher romano aveva nascosto la droga nella zuppiera della nonna riposta in una credenza, mentre due anziani avevano cercato di nascondere la cocaina all'interno di una bambola di pezza.