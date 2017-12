in foto: Foto d'archivio – carabinieri

Nascondeva la cocaina e una pistola all'interno di una zuppiera nella cucina della nonna. Un ragazzo di 29 anni è stato arrestato dagli uomini del commissariato di San Basilio, periferia est di Roma, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno scoperto in un tegame in cucina una pistola 357 magnum e 80 grammi di droga. Il ragazzo è stato sorpreso mentre spacciava droga a bordo di una Smart nelle vie del quartiere.

Lo spacciatore, un 29enne di Guidonia, è stato arrestato e accompagnato in carcere.

Dopo una serie di appostamenti i poliziotti hanno scoperto che il ragazzo si riforniva a casa dei nonni, prendeva l'automobile e spacciava cocaina tra San Basilio e la Nomentana. Gli agenti lo hanno pedinato e bloccato mentre stava vendendo una dose di droga a una donna. Con sé in auto aveva sette dosi di cocaina e nella sua abitazione, a Guidoni, c'erano solo alcuni quaderni e qualche grammo di hashish. La merce era invece nascosta nella casa dei nonni, a San Basilio. Dentro una zuppiera chiusa a chiave in una credenza c'era una pistola Smith & Wesson calibro 357 Magnum e più di 80 grammi di cocaina. L'arma è risultata rubata. Il 29enne è stato accompagnato nel carcere romano di Regina Coeli dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di giudizio.