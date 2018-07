"Arriva la rivoluzione Mic, la nuova card che al costo di 5 euro per 12 mesi permetterà l'ingresso illimitato in tutti i Musei Civici". Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi "Un fatto unico in Europa", le ha fatto eco il vicesindaco Luca Bergamo. La card darà accesso libero per un anno a tutti i diciannove poli della Capitale. Annunciata da tempo dal Campidoglio, è stata presentata ufficialmente 3 luglio e disponibile dal 5. A beneficiarne saranno i residenti e gli studenti temporaneamente presenti in città.

Dove trovare la Mic?

"Per acquistare la card – si legge in una nota – basterà andare in uno dei musei del Sistema (ad esclusione di Casa Museo Alberto Moravia e il Museo di Casal de' Pazzi e dei Musei del Territorio), nei Tourist Infopoint di Termini, Nazionale, Minghetti, Sonnino, Fori Imperiali, Navona, Castel Sant'Angelo, Ciampino Apt e Fiumicino Apt. Oppure si potrà acquistare direttamente sul sito www.museiincomuneroma.it" http://www.museiincomuneroma.it" (con l'aggiunta di 1 euro di prevendita) per poi ritirarla in uno dei musei del circuito.

Come funziona la card

La card permetterà l'ingresso illimitato in tutti i Musei Civici della Capitale. Sarà nominativa e andrà mostrata insieme a un documento di riconoscimento direttamente all'ingresso del museo, senza passare per la biglietteria. Le Card acquistate nei Musei e nei Tourist Infopoint saranno immediatamente attive, mentre quelle acquistate online verranno attivate al momento del ritiro. Tutte le informazioni su www.museiincomuneroma.it e 060608. Con la Mic si potrà inoltre usufruire di uno sconto del 10% nelle caffetterie e nei bookshop dei musei e sarà possibile accedere gratuitamente anche durante le aperture straordinarie dei musei, come festività natalizie e pasquali, eventi serali a 1 euro come Musei in Musica e La Notte dei Muse.

Cosa visitare

Chi avrà la card, ogni volta che lo desidera e senza pagare un biglietto d'ingresso, potrà entrare nei Musei Capitolini, alla Centrale Montemartini, ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, al Museo di Roma in Palazzo Braschi, al Museo di Roma in Trastevere, ai Musei di Villa Torlonia: Casino dei Principi / Casino Nobile / Casina delle Civette, al Museo dell'Ara Pacis, al Museo Civico di Zoologia e alla Galleria comunale d'Arte Moderna. Si potranno ammirare le collezioni permanenti, visitare le mostre temporanee, partecipare gratuitamente agli eventi, alle visite guidate e alle attività didattiche incluse nel costo del biglietto di ingresso al museo. Le opere esposte cui la Mic dà accesso sono oltre 20.000, le esposizioni temporanee 29 solo nel 2018. Per chi acquisterà la Mic sono anche riconosciute condizioni speciali per visitare i Monumenti del Territorio – come il Foro di Cesare, il Ludus Magnus e ilFontanone del Gianicolo – aperti normalmente a gruppi e associazioni culturali esclusivamente su prenotazione allo 060608. I possessori della Mic pagheranno solamente il costo della visita guidata (attualmente obbligatoria) mentre il biglietto d'ingresso è gratuito. Per l'ingresso al museo del Circo Massimo valgono le stesse regole salvo il sabato e la domenica quando sarà ad accesso gratuito e libero con la Mic, senza necessità di prenotazione. Gli spazi espositivi del Museo di Roma Palazzo Braschi e del Museo dell'Ara Pacis che hanno una bigliettazione separata – e che ospitano 3 mostre nel calendario 2018 – non sono inclusi nel circuito della Mic.