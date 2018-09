in foto: Foto polizia locale Roma Capitale

Cibi e bevande conservate in maniera precaria e vendute ai passanti, soprattutto turisti, in pieno centro a Roma. Un venditore ambulante è stato fermato in via dei Giubbonari, a pochi passi da Campo de' Fiori. Ad intervenire una pattuglia del Pics, Pronto Intervento Centro Storico, nel corso dei controlli a contrasto dei fenomeni di abusivismo commerciale e degrado urbano.

L'uomo, un 40enne, è stato multato per oltre 5000 euro e la merce, in pessimo stato di conservazione, è stata sequestrata e distrutta immediatamente dagli operatori dell'Ama.

Ieri a San Paolo un chiosco è stato chiuso a causa delle precarie condizioni di pulizia e per il fatto che il cibo venduto era immagazzinato nel bagno e a contatto con scope e saponi.