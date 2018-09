Sporco vecchio di giorni e incrostato, attrezzature per la pulizia in pessimo stato, prodotti per l’igiene e la disinfestazione conservati vicino agli alimenti e gli alimenti conservati addirittura nel bagno, che era diventato un vero e proprio deposito di cibi. In zona San Paolo è stato chiuso un chiosco bar dagli agenti della polizia di Stato in collaborazione con quelli della polizia locale di Roma Capitale e dagli ispettori dell'Asl Roma C.

All'interno del chiosco i poliziotti hanno trovato sporcizia ovunque e per questo il locale è stato chiuso fino a quando non verrà pulito a fondo e rispetterà di nuovo i requisiti sanitari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Cristoforo Colombo diretto da Ada Nitoglia unitamente al VII gruppo della Polizia Roma Capitale e all’ASL RmC. Il locale era molto frequentato da giovani soprattutto la sera, ma già in passato era stato oggetto di numerosi esposti da parte dei cittadini residenti che lamentavano del rumore e degli schiamazzi nelle ore notturne e dei tanti rifiuti lasciati a terra.