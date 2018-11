Un nuovo episodio di lancio di candeggina a viale Ippocrate, la strada tra piazza Bologna e l'università la Sapienza, diventato negli ultimi anni luogo di ritrovo serale di giovani e studenti. Una convivenza difficilissima quella tra ragazzi che vogliono divertirsi tra i bar e le paninoteche della via, e i residenti. Ieri sera – la foto è stata postata sul gruppo Facebook ‘Quelli di piazza Bologna' – l'ennesimo lancio di candeggina da una finestra denunciato da una ragazza: "La movida violenta di Viale Ippocrate, di ragazzi fuori sede che si incontrano pacificamente, dove i veri violenti vivono nei condomini soprastanti lanciano in anonimato qualsiasi cosa, ferendo, aggredendo e danneggiando chiunque si trovi sulla traiettoria dei loro atti vili".

L'episodio più grave lo scorso 18 marzo, quando due giovani erano rimasti ustionati al volto per un lancio di varechina. La zona di piazza Bologna negli ultimi 15 anni si è riempita di studenti fuori sede in maniera molto più significativa rispetto al passato. Una presenza giovanile che ha cambiato in parte il volto del quartiere, con la presenza di nuovi bar e locali dai prezzi modici aperti fino a tardi tutti i giorni della settimana.