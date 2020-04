Un dipendente Ama è morto dopo aver contratto il coronavirus. Ezio C. aveva cinquantadue anni ed era ricoverato all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, centro di Malattie Infettive in prima linea nella battaglia contro il Covid-19. A dare la tragica notizia della sua scomparsa Ama in una nota. Secondo le informazioni apprese, il paziente si trovava in ospedale da venti giorni, assente per malattia dal posto di lavoro dal 9 marzo, dopo aver manifestato i primi sintomi. “Il collega era in servizio da ventisette anni e attualmente svolgeva il ruolo di preposto di autorimessa presso lo stabilimento aziendale di Rocca Cencia” scrive Ama nella nota.

I messaggi di cordoglio alla famiglia

Appresa la notizia, Stefano Zaghis, amministratore unico di Ama, ha rivolto un pensiero alla sua famiglia: “Una notizia terribile, ho voluto immediatamente chiamare la moglie del nostro collega, tra l’altro padre di due figli, per esprimere tutto il cordoglio e tutta la vicinanza possibile, sia a titolo personale sia a nome dell’azienda che rappresento. In questo momento più che mai Ama è una piccola grande comunità di donne e uomini che idealmente si stringono attorno alla famiglia, ai colleghi più stretti e agli amici”. Anche la sindaca Virginia Raggi ha rivolto un messaggio di cordoglio ai suoi cari: "Ci stringiamo alla sua famiglia, siamo vivini all'azienda e ai suoi colleghi".

Morto dirigente dell'Anagrafe del Comune Roma

Ieri l'assessore al Personale Antonio De Santis ha comunicato la drammatica scomparsa di Aulo Mechelli, dirigente dell'Anagrafe Centrale del Comune Roma, morto di coronavirus. "Un dipendente di Roma Capitale, affetto da Covid-19, è deceduto in queste ore. Una notizia che apprendo con dolore. Il mio pensiero e un forte abbraccio vanno alla famiglia: il Comune di Roma, tutto, e la città si stringono a voi in questo momento di sconforto" così lo ricorda su Twitter la sindaca Virginia Raggi.