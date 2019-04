in foto: Paolo Rossi (Foto di Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino

La morte di Paolo Rossi, neurologo e responsabile del Centro Cefalee dell'Ini di Grottaferrata, ha lasciato sconvolti gli amici e i colleghi che lo conoscevano da anni. Un tragico incidente lo ha portato via il 10 aprile sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dello svincolo per via della Bufalotta. E se già qualche ora dopo il decesso la comunità medica aveva espresso il suo cordoglio, continuano ad arrivare messaggi di commozione dai professionisti che hanno lavorato a stretto contatto con lui. A prendere parola oggi è proprio il Gruppo Ini, di cui Rossi era presidente. "Un ultimo, caro saluto a Paolo Rossi da tutti noi del Gruppo INI. Ricordiamo Paolo come una persona fuori dal comune, libero e mai banale, spesso coraggiosamente controcorrente, che ha umanamente e professionalmente arricchito chi ha avuto la fortuna di averlo come amico e collega. Un professionista generoso e solido, ma anche ironico e dissacrante che sapeva ascoltare e riusciva ad essere ascoltato. Un uomo dalla grande vivacità professionale e culturale. Un pensiero premuroso va alla famiglia, che per lui era al primo posto, per far loro sapere che Paolo rimarrà vivo in tutti noi".

L'incidente sul GRA in cui è morto Paolo Rossi

Il dottor Paolo Rossi è morto in un terribile incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma verso le 16.20 del 10 aprile, all'altezza dello svincolo per via della Bufalotta. Il neurologo e responsabile dell'Ini di Grottaferrata si è scontrato con un furgone in corsia esterna: sia il medico sia l'altro conducente sono rimasti feriti nell'impatto ma per Paolo Rossi, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate dal 51enne erano troppo gravi: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per estrarlo dalle lamiere e immediatamente sono arrivati anche i soccorsi del 118. Disperata la corsa in ospedale con l'eliambulanza ma, durante il trasporto, il dottore è deceduto. Grave anche l'altro conducente, ricoverato in prognosi riservata.