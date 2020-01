in foto: Foto di repertorio

L'autista dell'autobus Atac che ieri sera ha investito e ucciso un uomo nel piazzale della stazione Tiburtina è stato indagato per omicidio stradale dai pm della procura di Roma. La dinamica dell'incidente, comunque, è ancora tutto da chiarire ma, stando a quanto si apprende dalla polizia locale, la vittima, un cinquantenne del Bangladesh, sarebbe stato investito fuori le strisce pedonali in un punto poco distante dalla fermata del bus. Il mezzo era appena ripartito dopo aver fatto scendere e salire alcuni passeggeri. Le indagini sull'incidente sono coordinate dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, che ha disposto il sequestro del mezzo ed alcune verifiche per escludere eventuali malfunzionamenti. L'uomo investito è stato soccorso e trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I, dov'è morto poco dopo il suo arrivo a causa delle gravissime ferite riportate in seguito all'impatto con il bus Atac della linea 545, con capolinea in via Roberto Malatesta, al Prenestino, e a piazzale San Lorenzo. La salma è stata portata al reparto di medicina legale dello stesso ospedale per gli accertamenti del caso.

Eseguiti gli esami tossicologici sul conducente Atac

Il conducente dell'autobus, 58 anni, è stato sottoposto anche agli esami tossicologici di rito per verificare la presenza nel sangue di alcol e droga, ma i risultati ancora non sono stati pubblicati. Come detto, l'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale. Atac non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.