in foto: Pierfrancesco Stocco insieme all’ex capitano della Roma Francesco Totti nel 2012

"A Roma una serata non era cool se non c'era Pierfra. Con il suo stravagante look dandy e il suo inconfondibile cappellino, era una presenza fissa ad ogni evento mondano della Capitale", racconta a Fanpage.it Romina Loddi, amica di Pierfrancesco Stocco, il noto pr romano morto in seguito a una lunga malattia. Sui social network lo hanno salutato in tantissimi, gente comune e anche vip. Da Laura Chiatti a l'ex calciatore della Roma Alberto Aquilani e all'attrice Michela Quattrociocche. "Sin dagli anni '90. Amico dei PR amico dei dj e amico di tante bellissime donne sempre pronte a scattare delle foto in sua compagnia. Si perché lui era dolcissimo e garbato, rispettoso e affettuoso con tutti e con tutte. Era davvero facile volergli bene. Ho scritto un libro e mi aveva promesso che lo avrebbe comprato non appena si fosse rimesso. Invece non ha fatto in tempo a leggerlo. Un ragazzo perbene un sorriso per tutti e il simbolo del divertimento giovanile", racconta ancora Loddi ricordando l'amico scomparso.

Il post di Laura Chiatti ieri: "Mi avevi detto che non avresti mollato"

Ieri l'attrice Laura Chiatti ha dedicato a ‘Pierfra' un toccante post su Instagram: "Mi avevi detto che non avresti mollato perché eri uno tosto. Lo eri davvero Pierfra. Spero che in quest ‘altra dimensione tu possa avere quella vita figa di cui parlavamo sempre. Ti porto nel mio cuore. Fai buon viaggio amico mio".