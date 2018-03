in foto: Il presentatore televisivo Fabrizio Frizzi

"Fabrizio Frizzi è stato un grande professionista ma soprattutto una persona per bene. Ci mancheranno i suoi modi garbati e la serenità che trasmetteva con il suo modo di fare televisione". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che come il sindaco Virginia Raggi ha ricordato il conduttore televisivo scomparso a 60 anni. Non solo Roma e la Regione Lazio.

Anche la città di Anzio piange la scomparsa di Frizzi. "Un uomo di grande spessore, un amico della nostra città, sempre presente alle molteplici iniziative organizzate dal comitato per la lotta contro il cancro e dalle Associazioni del territorio. Frizzi, prima di essere un personaggio dello spettacolo, era una persona perbene, educata, discreta, generosa, umile, che non dimenticava mai di stare vicino a chi aveva bisogno. Anzio lo ricorderà per sempre", così in una nota stampa il sindaco di Anzio, Luciano Bruschini.