Sono tre le piste al vaglio degli inquirenti che stanno esaminando le possibili cause della morte di Noemi Carrozza, 21 anni, atleta nazionale di nuoto sincronizzato che ha perso la vita a sulla Cristoforo Colombo il 15 giugno scorso a Ostia. La prima, che la ragazza abbia perso il controllo della sua moto a causa di un malore; la seconda, che la caduta rovinosa sull'asfalto sia stata provocata dalle buche e dislivelli presenti sul manto stradale; terza, riconducibile ad un incidente con un altro veicolo. Sarà l'autopsia sul corpo della giovane a escludere la prima ipotesi. Sulla moto della ragazza verranno fatti accertamenti per escludere un guasto del veicolo a due ruote. La procura ha aperto un fascicolo e si indaga per omicidio stradale a carico di ignoti. Sul caso sta lavorando il pubblico ministero Stefano Luciani. Per ora nessuna ipotesi è esclusa.

Noemi Carrozza muore su via Cristoforo Colombo

Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso, a Ostia. Noemi, astro nascente del nuoto sincronizzato, stava percorrendo via Cristoforo Colombo a bordo della sua moto, una Derbi rossa e nera. Secondo le ricostruzioni svolte dalle forze dell'ordine, giunta all'incrocio con via di villa di Plinio, per cause che sono ancora sconosciute, avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente sulla strada e finendo al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, dopo la chiamata dei testimoni che avevano assistito alla scena, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare. In lutto il mondo dello sport non solo italiano e tanti i messaggi di solidarietà alla famiglia.

Noemi Carrozza: chi era

Noemi Carrozza era un'atleta sincronette che vestiva la maglia della nazionale. Aveva rappresentato l'Italia in tante competizioni giovanili, come i Mondiali Junior e i Giochi Europei. Passata tra le "grandi", aveva partecipato ai Mondiali di Nuoto che si sono svolti a Baku nel 2015. Tesserata con la società romana All Round, la 21enne si allenava spesso al Polo Natatorio di Ostia. "Una tragica notizia strazia il cuore del nuoto sincronizzato italiano. Noemi Carrozza è morta a causa di un incidente in motorino. Avrebbe compiuto 21 anni l'11 settembre ed era tesserata per la società romana All Round. La vogliamo ricordare così, mentre danza nell'acqua con tutta la passione che aveva" ha scritto su Facebook la Fin, Federazione italiana di nuoto, postando una foto di una esibizione di Noemi.