Questa mattina, via Cristoforo Colombo, nella sua intersezione con via di villa di Plinio a Ostia, sul litorale romano, è calma. C'è poco traffico sulla strada ampia. Una strada sulla quale, a differenza di altre capitoline, al centro di polemiche negli ultimi mesi, non presenta buche o avvallamenti degni di nota. Eppure, nel pomeriggio di ieri, su questa stessa strada si è consumata la tragedia di Noemi Carrozza, 21 anni, astro nascente del nuoto sincronizzato italiano, morta al seguito di un incidente.

La ragazza, tesserata con l'associazione romana All Round, abitava a Ostia e che spesso si allenava al locale Polo Natatorio, ieri stava percorrendo via Colombo in sella alla sua motocicletta quando, giunta all'incrocio con via di villa di Plinio, ha perso il controllo del mezzo ed è caduta rovinosamente sull'asfalto, finendo al centro della carreggiata. Nonostante i soccorsi dei sanitari siano stati tempestivi, per la 21enne non c'è stato niente da fare. Si indaga per capire l'esatta dinamica dell'incidente e cosa abbia determinato la caduta di Noemi sull'asfalto.