in foto: Elena Aubry, la 26enne morta in un incidente sulla Ostiense

Servirà una nuova perizia per stabilire le cause che hanno provocato l'incidente stradale in cui è morta Elena Aubry, 25 anni. Il sospetto dei pm è che il motorino su cui era la ragazza abbia sbandato a causa delle radici sporgenti sulla carreggiata. Elena perse improvvisamente il controllo del suo Honda Hornet sulla via Ostiense, scivolò e batté violentemente la testa contro il guardrail a bordo strada. Morì praticamente sul colpo. Per il momento la procura di Roma, che sta coordinando le indagini sul caso, procede per omicidio colposo, ma al momento non ci sono iscritti sul registro degli indagati. Per cercare di verificare l'ipotesi delle radici sporgenti, gli inquirenti hanno disposto una nuova perizia che dovrà cercare di ricostruire nei mimi dettagli cause e dinamica dell'incidente mortale.

Elena Aubry come Noemi Carrozza

Il caso di Elena Aubry è molto simile a quello di Noemi Carrozza, la 21enne stella del nuoto sincronizzato morta anche lei in seguito a un incidente avvenuto mentre era in sella al suo motorino. Carrozza stava guidando lungo via Cristoforo Colombo a Ostia, quando anche lei perse improvvisamente il controllo del mezzo, finì con la testa sull'asfalto e per lei non ci fu scampo. A causare la sua morte, anche in questo caso, potrebbero essere state le radici sporgenti sulla carreggiata della Colombo. Le indagini sono ancora in corso, ma l'autopsia eseguita sul cadavere della ragazza ha già escluso l'ipotesi di un malore improvviso alla guida. Sembrano escluse, per ora, anche manovre o sorpassi azzardati.